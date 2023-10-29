‫مصادر فلسطينية: ما يجري في بعض المحاور هو تمركز قوات ‫الاحتلال في أماكن فارغة قريبة جداً من الحدود مع قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 18:28

‫مصادر فلسطينية: ما يجري في بعض المحاور هو تمركز قوات ‫الاحتلال في أماكن فارغة قريبة جداً من الحدود مع قطاع غزة

منذ 17 mins 29 October، 2023
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