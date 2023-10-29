بالفيديو | قوات الاحتلال تعتقل شاب من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 09:18

بالفيديو | قوات الاحتلال تعتقل شاب من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 29 October، 2023
مخيم شعفاط
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شاب من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

 

المصدر: موقع المنار

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