قصف صهيوني للمناطق المتاخمة لمعبر بيت حانون شمالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 01:54

قصف صهيوني للمناطق المتاخمة لمعبر بيت حانون شمالي غزة

منذ 39 mins 29 October، 2023
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