‫عدد الشهداء جراء العدوان على غزة يصل الى 8000 شهيد اغلبهم  ‫من الاطفال والنساء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 01:54

‫عدد الشهداء جراء العدوان على غزة يصل الى 8000 شهيد اغلبهم  ‫من الاطفال والنساء

منذ 45 mins 29 October، 2023
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