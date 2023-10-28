لافروف: يجب إطلاق برامج إنسانية لإنقاذ سكان غزة المحاصرين بلا ماء وغذاء وكهرباء

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء.

وأضاف لافروف في حديث لوكالة “بيلتا”: “إذا تم تدمير قطاع غزة وطرد مليوني إنسان منه، كما تروج لذلك بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل وخارجها، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود وعقود، إن لم يكن لقرون”.

ولفت لافروف إلى أن “الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال”.

وأكد لافروف أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع الكيان الإسرائيلي بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي.

وأضاف أن “خطط تدمير حماس التي أعلنتها إسرائيل”، لا يمكن تنفيذها دون تدمير قطاع غزة بأغلبية سكانه المدنيين.

وأضاف: “نرسل إشارات للجانب الإسرائيلي حول ضرورة البحث عن حل سلمي، وعدم استكمال استراتيجية الأرض المحروقة”.

المصدر: وكالات