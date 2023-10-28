أردوغان يطالب الكيان الصهيوني بوقف عدوانه والخروج من “حالة الجنون” فورا ويدعو لتجمع حاشد في مطار أتاتورك

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إلى المشاركة في “تجمع فلسطين الكبير”، الذي سيقام في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وقال أردوغان في منشور له عبر منصة “إكس” إن “عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة على غزة، التي تكثفت الليلة الماضية، استهدفت مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وأضاف “يجب على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها… أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي”.

المصدر: وكالات