وقفتان تضامنيتان مع غزة في مخيم مار الياس والضاحية الجنوبية

نظم اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان واتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بمشاركة اتحاد النقابات العالمي والفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم مار الياس، “وقفة تضامن مع فلسطين وشجب للعدوان الإسرائيلي الأميركي على شعبنا الفلسطيني في غزة”، في مخيم مار الياس أمام مقر اللجنة الشعبية، شارك فيها أمين عام اتحاد النقابات العالمي بامبيس كريستيس، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد رئيس اتحاد الوفاء علي طاهر ياسين، الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبدالقادر عبدالله، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان غسان بقاعي، أمين سر حركة فتح والفصائل في منطقة بيروت سمير ابو عفش وممثلو أحزاب وتنظيمات وطنية وإسلامية فلسطينية ولبنانية.

وألقيت كلمات لكل من كريستيس وياسين وأمين سر المكتب الاداري لمنطقة بيروت ابو عماد شاتيلا، شددت على نصرة المقاومة، وحيت صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة والقدس والأقصى، ونوهت “ببطولات رجال المقاومة الفلسطينية الذين رسموا بدمائهم نهج الأحرار وعبدوا طريق الانتصار واعادوا البوصلة إلى وجهتها الحقيقية نحو فلسطين ونحو المقاومة الشاملة بمختلف الوسائل المتاحة”.

واستنكرت الكلمات “جرائم العدو الإسرائيلي التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم عبر شاشات التلفاز ووسائل الإعلام، وانحاز العالم للعدوان الصهيوني بضغط أميركي اوروبي وصمت بعض الأنظمة العربية المنساقة في مشاريع التطبيع”.

كذلك نظم اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات بمشاركة الاتحاد العام لعمال فلسطين – فرع لبنان، وقفة تضامنية مع غزة وفلسطين عند تقاطع كالیري سمعان في الضاحية الجنوبية لبيروت بعنوان “كلنا فلسطين'”، احتشد فيها عدد من السائقين العموميين والعمال والنقابيين اللبنانيين والفلسطينيين الذين داسوا بأقدامهم وعجلات سياراتهم علم العدو. وأكدوا رفضهم أن يكون “علم العدو بديلا لعلم فلسطين على منصات الامم المتحدة وفي سفارات دول النفاق والظلم في نظام عالمي يرعى ويحمي كل انواع الظلم والاضطهاد والاغتصاب لفلسطين، في اكبر عملية تزوير للتاريخ واغتصاب لحق الشعب الفلسطيني في فلسطين”. وطالبوا “بإزالة العلم الصهيوني من أروقة الأمم المتحدة”.

وحيا الأمين العام المساعد لشؤون النقل العربي في الاتحاد العربي للنقل رئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي باسم المحتشدين “تحية إكبار لأهلنا المضحين الصامدين في غزة وفي كل فلسطين وللمقاومة البطلة لاسيما في غزة”، مشددا على ان “الشعوب العربية اليوم تنتنفض وتملأ الساحات دعما للقضية الفلسطينية ونصرة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية”، مطالبا “المنظمات الاقليمية والدولية بقطع كل علاقة مع ممثلي العمال الصهاينة ولفظهم وطردهم من كل مكان، وقد آن الأوان لازالة العلم الصهيوني من اروقة الامم المتحدة ومن كل دول العالم”.

من جهته حيا أمين سر الاتحاد العام لعمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي “غزة الجريحة المقاومة الصامدة على هذه الارض الطاهرة”.

ووجه امين عام الاتحاد العام لعمال فلسطين عبدالقادر عبدالله “رسالة حب وتأييد لسيد المقاومة السيد حسن نصرالله لنصرته اخوانه في فلسطين والقدس وغزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام