صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 02:28

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

منذ 32 mins 28 October، 2023
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