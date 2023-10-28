وزير الخارجية “الإسرائيلي”: نرفض بشكل قاطع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ونعتزم القضاء على حماس تماما – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 00:56

وزير الخارجية “الإسرائيلي”: نرفض بشكل قاطع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ونعتزم القضاء على حماس تماما

منذ 30 mins 28 October، 2023
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