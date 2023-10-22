مراسل المنار: استهداف المزيد من الأجهزة التجسسية في موقع ‫مستعمرة “مسكاف عام” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 22 2023 - 13:14

مراسل المنار: استهداف المزيد من الأجهزة التجسسية في موقع ‫مستعمرة “مسكاف عام”

منذ 49 mins 22 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات