كتائب القسام تعاود قصف تجمعات للعدو قرب “مفكعيم” برشقة ‫صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 11:42

كتائب القسام تعاود قصف تجمعات للعدو قرب “مفكعيم” برشقة ‫صاروخية

منذ 24 mins 22 October، 2023
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