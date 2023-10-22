قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 04:04

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام في القدس المحتلة

منذ 55 mins 22 October، 2023
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