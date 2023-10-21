المقاومة الإسلامية تواصل المواجهة والتصدي البطولي لاعتداءات العدو على القرى الجنوبية

تستمر المقاومة الإسلامية في لبنان بمواجهتها لاعتداءات العدو الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية وسكانها تحديداً الجنوبية منها، على قاعدة أن لا اعتداء يمر دون رد.

عاجل | النيران تندلع في هدف صهيوني في مستوطنة برعام ومدفعية العدو تستهدف أطراف بلدة يارون جنوب #لبنان بالقذائف الفسفورية pic.twitter.com/zejeKgAwPM — قناة المنار (@TVManar1) October 21, 2023

وفي هذا السياق، أعلنت المقاومة عن قصفها ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة، كما أعلنت في بيان آخر استهدافها‏ موقع العباد بالصواريخ الموجّهة وتدمير كمية من تجهيزاته الفنية والتقنية.

وجاء نص البيان كما يلي:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 بقصف ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة. ‏‏ ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 21-10-2023 م

‏05 ربيع الثاني 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 ‏باستهداف موقع العباد بالصواريخ الموجّهة وتدمير عدد من تجهيزاته الفنية والتقنية. ‏‏ ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 21-10-2023 م

‏05 ربيع الثاني 1445 هـ

إلى ذلك، استهدفت المقاومة موقع حانيتا بالصواريخ الموجّهة، معلنةً في بيان أنها استهدفت ‏قوة مشاة تابعة للعدو في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وحقّقت فيها إصابات مؤكدة.

كما قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم بإطلاق ‏صواريخ موجّهة على آلية هامر تابعة لقوات الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف وأوقعوا ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، وعند تقدم دبابة صهيونية باتجاه الموقع المستهدف قام ‏المجاهدون باستهدافها بالصواريخ الموجّهة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 ‏باستهداف موقع حانيتا بالصواريخ الموجّهة. ‏‏ ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 21-10-2023 م

‏05 ربيع الثاني 1445 هـ

إضافة إلى ذلك، فقد قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصراً باستهداف ‏قوة مشاة تابعة للعدو في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم السبت الموافق 21-10-2023 باستهداف ‏قوة مشاة تابعة للعدو في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة. ‏

‏ ‏‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 21-10-2023 م

‏05 ربيع الثاني 1445 هـ

وقام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر السبت بإطلاق ‏صواريخ موجّهة على آلية هامر تابعة لقوات الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف وأوقعوا ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح. وعند تقدم دبابة صهيونية باتجاه الموقع المستهدف، قام ‏المجاهدون باستهدافها بالصواريخ الموجّهة. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم السبت الموافق 21-10-2023 بإطلاق ‏صواريخ موجّهة على آلية هامر تابعة لقوات الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف وأوقعوا ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح. وعند تقدم دبابة صهيونية باتجاه الموقع المستهدف قام ‏المجاهدون باستهدافها بالصواريخ الموجّهة. ‏‏ ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 21-10-2023 م

‏05 ربيع الثاني 1445 هـ

وفي وقت سابق، أعلن مراسل المنار عن استهداف موقع البياض مقابل بلدة بليدا الجنوبية. هذا وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد الزين “حيدر علي” من بلدة شحور جنوب لبنان، الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد الزين

في ما يلي نص البيان

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد الزين “حيدر علي” من بلدة شحور جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

في المقابل، شهدت أطراف بلدة كفرشوبا ومناطق مفتوحة في أطراف خريبة راشيا الفخار، ظهر اليوم، قصفاً مدفعياً إسرائيلياً بعد استهداف المقاومة مواقع معادية. وبحسب مصادر إعلامية، فقد استهدف قصفا إسرائيلي بالقذائف الحارقة محيط بلدة كفرشوبا، إضافة إلى تعرض قرية حلتا ومحيط مزرعة وادي الخنساء في القطاع الشرقي بجنوب لبنان للقصف.

كما أُفيد أنّ طائرة استطلاع معادية قصفت حقل زيتون في خراج برج الملوك في مرجعيون بقنبلة، فيما عمل الدفاع المدني على إطفاء النيران التي أشعلها القصف الإسرائيلي على الحقل.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل المنار بأن الطائرات المسيرة المعادية حلقت بشكل مكثف ‫ومتواصل في سماء المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، مضيفاً أن صاروخاً للقبة الحديدة انفجر بين الخيام ومزارع ‫شبعا، والهدوء الحذر يسود المنطقة بعد سلسلة اعتداءات صهيونية.

هذا وبحسب مراسل المنار، فقد ادّى قصف العدو الإسرائيلي لأطراف ‫بلدة يارون على الحدود مع فلسطين المحتلة، إلى اندلاع النيران في تلك المنطقة. كما تعرّضت بلدات الظهيرة عيتا الشعب ويارون إلى قصف متجدد من قبل العدو.

المصدر: موقع المنار