ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين مرفوض وخط أحمر لنا وحياتهم لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين

اكد ملك الاردن عبدالله الثاني، خلال افتتاح أعمال مؤتمر القاهرة، “سنعمل على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية”، معربا عن غضبه من “اعمال العنف التي استهدفت المدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل”.

وشدد الملك عبدالله في كلمته على “اننا نرفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين وهو خط أحمر لنا”.

ودعا الملك الأردني الى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء”.

وأكد أن عواقب اللامبالاة على تطبيق قواعد القوانين الدولية الإنسانية خطيرة ويجب وقف العدوان على غزة. وقال إنه “يجب وقف الحرب على غزة فورا واسرائيل ترتكب جرائم حرب”.

واعتبر أن “ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية جريمة حرب”. وقال “تغضبنا أعمال العنف التي استهدفت المدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل”.

ولفت الى ان “عواقب التقاعس الدولي بشأن ما يحدث في غزة ستكون كارثية علينا جميعا، وسنعمل على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية”.

واوضح الملك الاردني ان “هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين ولن يتوقف إذا واصلنا السير على ذات الطريق”. واكد أن “حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين”.

واكمل “ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء”.

وأشار الملك الأردني، الى ان “سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة بنيت على الأمن بدلا من السلام وجعلت حل الدولتين مستحيلا”.

وقال إنه يتعين على قيادة الاحتلال أن يدرك أنه لا يوجد حل عسكرى لمخاوفه الأمنية، وأنه لا يستطيع الاستمرار فى تهميش 5 ملايين فلسطينى يعيشون تحت احتلاله، محرومين من حقوقهم المشروعة.

المصدر: وكالات