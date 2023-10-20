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October 20 2023 - 23:04

تقرير مصور| العراق يتضامن مع غزة

منذ 58 mins 20 October، 2023
العراق - عربي وإقليمي

في العراق سارت التظاهرات في المنطقة الخضراء ومحافظات عدة تضامنا مع فلسطين وغزة.

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