سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان وغان يفنا وكريات ملاخي وسديروت وزيكيم برشقات صاروخية ردا على مجازر العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 21:32

سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان وغان يفنا وكريات ملاخي وسديروت وزيكيم برشقات صاروخية ردا على مجازر العدو الاسرائيلي

منذ 7 mins 20 October، 2023
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