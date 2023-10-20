غوتيريتش من معبر رفح: أدعو إلى وقف اطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2023 - 13:54

غوتيريتش من معبر رفح: أدعو إلى وقف اطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة

منذ 16 mins 20 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة