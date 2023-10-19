بالفيديو | متظاهرون يقتحمون الكونغرس الأمريكي للمطالبة بوقف العدوان على غزة

نظم متظاهرون، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في مبنى الكونغرس الأمريكي، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون، الذين ينتمون إلى حركة صوت اليهود من أجل السلام، المشرعين الأمريكيين وإدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للحرب، وتدعو لوقف إطلاق النار، وكتب على إحداها “اليهود يقولون يجب وقف إطلاق النار الآن”.

وحاصر رجال الأمن المتظاهرون في شكل دائرة داخل بهو الكونغرس، فيما تظاهر آخرين في الطابق العلوي للمبنى. وارتدى المتظاهرون الذين كان بينهم أمريكيون يهود، قمصانا كتب عليها “ليس باسمنا.. اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن”.

وقالت شرطة الكابيتول، إن مجموعة من المتظاهرين تتظاهر داخل قاعة كانون روتوندا “القاعة المستديرة”، في مبنى الكونغرس مطالبين بوقف النار في غزة. وقالت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، إنها تقف وراء الاحتجاجات، وأن 350 شخصًا موجودون داخل المبنى.

ويواصل الاحتلال “الإسرائيلي” شن غاراته على قطاع غزة، لليوم الثاني عشر على التوالي، مرتكباً 433 مجزرة بحق العائلات دون أدنى مراعاة للإنسانية، مخلفًا آلاف الشهداء، والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء في قصف طال كافة المناطق في القطاع، من شمالها وحتى جنوبها،

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد بلغت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة 3478 شهيدا، و12065 إصابة بجراح مختلفة، معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر: مواقع