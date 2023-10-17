الجيش الصهيوني: إطلاق صاروخين مضادين للدروع بالإضافة الى استهداف عدد من النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 15:30

الجيش الصهيوني: إطلاق صاروخين مضادين للدروع بالإضافة الى استهداف عدد من النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة عند الحدود مع لبنان

منذ 36 mins 17 October، 2023
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