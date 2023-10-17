‫الإمام الخامنئي: المعلومات لدينا تفيد أن أميركا هي من تنظم ‫السياسة الحالية داخل الكيان لذا فهي مسؤولة عن الجرائم الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2023 - 12:28

‫الإمام الخامنئي: المعلومات لدينا تفيد أن أميركا هي من تنظم ‫السياسة الحالية داخل الكيان لذا فهي مسؤولة عن الجرائم الأخيرة

منذ 28 mins 17 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة