الإمام الخامنئي: يجب أن يتوقف القصف الصهيوني على غزة فوراً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 12:28

الإمام الخامنئي: يجب أن يتوقف القصف الصهيوني على غزة فوراً

منذ 35 mins 17 October، 2023
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