‫المركز الاورومتوسطي لحقوق الإنسان: “اسرائيل” أسقطت ما يوازي ‫ربع قنبلة نووية على غزة وتقتل 14 فلسطينيا كل ساعة في عدوانها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 15:04

‫المركز الاورومتوسطي لحقوق الإنسان: “اسرائيل” أسقطت ما يوازي ‫ربع قنبلة نووية على غزة وتقتل 14 فلسطينيا كل ساعة في عدوانها

منذ 46 mins 16 October، 2023
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