إعلام العدو يتحدث عن انفجار قوي في مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 23:50

إعلام العدو يتحدث عن انفجار قوي في مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ 10 mins 15 October، 2023
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