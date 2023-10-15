أبو الغيط منددا بـ”سعار آلة القتل” الصهيونية: سنواصل التحرك لتغيير الوضع

ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بـ”الحمى الجنونية” التي يتصرف بها الكيان الإسرائيلي في هجماتها على قطاع غزة، مؤكدا أن الجامعة ستواصل تحركاتها السياسية لتغيير الوضع.

وقال أبو الغيط في منشور له على منصة “إكس” اليوم الأحد، إن “هذه الحمى الجنونية التي تتصرف بها إسرائيل وحالة السعار لآلة القتل ماهي إلا تجسيد لقبح الاحتلال ووحشيته”.

واعتبر أنها “جرائم حرب متراكمة ومخالفات هائلة للقانون الدولي الانساني”، مشيرا إلى أن “الموقف الدولي آخذ في التغير والاستفاقة من هوس دعم إسرائيل إلى واقع أليم يدفع ثمنه أبرياء قطاع غزة”.

المصدر: وكالات