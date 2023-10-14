المرتضى ناعياً عصام العبدالله: هذه الحقيقة الساطعة لا يحجبها الاّ الصهاينة وعملاؤهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 12:44

المرتضى ناعياً عصام العبدالله: هذه الحقيقة الساطعة لا يحجبها الاّ الصهاينة وعملاؤهم

منذ 24 mins 14 October، 2023
المرتضى
لبنان

نعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الإعلامي عصام العبدالله الذي استشهد  بالامس باستهداف مباشر بمعرض قيامه بتغطية الاحداث جنوباً، وقال المرتضى:” عصام العبدالله ابن بلدة ‎الخيام الأبيّة، بطلٌ ارتقى الى رتبة شهيد.”

وتابع:”  كان النموذج البهيّ عن الإعلام الحرّ الشريف، وقد استهدفه الصهاينة الحاقدون اعداء الإنسانية لانّه كان يؤدّي رسالته صوتاً مدوّياً  للحقّ في وجههم وعدسةً توثّق إرتكاباتهم وجرائمهم وتنقلها للراي العام.”

واضاف:” الشهيد عصام العبدالله ضحيّةٌ من ضحايا إجرام آلة الحرب العدوانية الإسرائيلية، لا يحجب هذه الحقيقة الثابتة او يتنكّر لها الاّ الصهاينة وعملاؤهم.”

واردف:” رحم الله شهيدنا والهم ذويه ومحبّيه الصبر والسلوان والرجاء بأنّ دماءه العزيزة الطاهرة لن تذهب هدراً بل ستكون النبراس المنير لطريق العزّة والحقّ والحريّة والتحرير.”

وختم:” السلام على روحك الشابة الطيّبة المقدامة كروح شيرين…وسلامٌ منّا عبرك فاوصله اليها!”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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