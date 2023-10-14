المرتضى ناعياً عصام العبدالله: هذه الحقيقة الساطعة لا يحجبها الاّ الصهاينة وعملاؤهم

نعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الإعلامي عصام العبدالله الذي استشهد بالامس باستهداف مباشر بمعرض قيامه بتغطية الاحداث جنوباً، وقال المرتضى:” عصام العبدالله ابن بلدة ‎الخيام الأبيّة، بطلٌ ارتقى الى رتبة شهيد.”

وتابع:” كان النموذج البهيّ عن الإعلام الحرّ الشريف، وقد استهدفه الصهاينة الحاقدون اعداء الإنسانية لانّه كان يؤدّي رسالته صوتاً مدوّياً للحقّ في وجههم وعدسةً توثّق إرتكاباتهم وجرائمهم وتنقلها للراي العام.”

واضاف:” الشهيد عصام العبدالله ضحيّةٌ من ضحايا إجرام آلة الحرب العدوانية الإسرائيلية، لا يحجب هذه الحقيقة الثابتة او يتنكّر لها الاّ الصهاينة وعملاؤهم.”

واردف:” رحم الله شهيدنا والهم ذويه ومحبّيه الصبر والسلوان والرجاء بأنّ دماءه العزيزة الطاهرة لن تذهب هدراً بل ستكون النبراس المنير لطريق العزّة والحقّ والحريّة والتحرير.”

وختم:” السلام على روحك الشابة الطيّبة المقدامة كروح شيرين…وسلامٌ منّا عبرك فاوصله اليها!”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام