‫رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: لن تترك ‫غزة ولن تترك فلسطين وإننا على يقين بأننا لمنتصرون  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 15:20

‫رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: لن تترك ‫غزة ولن تترك فلسطين وإننا على يقين بأننا لمنتصرون 

منذ 43 mins 13 October، 2023
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