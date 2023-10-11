مراسل المنار: العدو يستهدف بالمدفعية مرتفعات الضهيرة ومروحين وأم التوت ويارين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 12:56
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مراسل المنار: العدو يستهدف بالمدفعية مرتفعات الضهيرة ومروحين وأم التوت ويارين
منذ 1 ساعة
11 October، 2023
عاجل
الحدود اللبنانية الفلسطينية
ام التوت
طوفان الاقصى
مرتفعات الضهيرة
مروحين
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