سرايا القدس تقصف تل ابيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 21:40

سرايا القدس تقصف تل ابيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة

منذ 37 mins 10 October، 2023
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