ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال المعترف بهم منذ بداية طوفان الأقصى إلى 155 بعد إعلان العدو أسماء 32 قتيلًا جديدا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 21:40

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال المعترف بهم منذ بداية طوفان الأقصى إلى 155 بعد إعلان العدو أسماء 32 قتيلًا جديدا اليوم

منذ 49 mins 10 October، 2023
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