ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال المعترف بهم في عملية سرايا القدس شمال فلسطين إلى 4 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 21:40

ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال المعترف بهم في عملية سرايا القدس شمال فلسطين إلى 4

منذ 50 mins 10 October، 2023
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