جيش العدو: عدد الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة باتجاه  ‫”اسرائيل” تجاوزت 4500 صاروخ  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 14:00

جيش العدو: عدد الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة باتجاه  ‫”اسرائيل” تجاوزت 4500 صاروخ 

منذ 6 mins 10 October، 2023
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