غوتيريش يعرب عن قلقه من حصار قطاع غزة ويدعو كيان الاحتلال الى إحترام القانون الانساني

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه الشديد بعد إعلان “إسرائيل” فرض حصار مطبق على قطاع غزة وقطعها الماء والكهرباء ومنعها دخول الطعام”.

وفي تصريح له، أكد غوتيريش بأن الوضع الإنساني في غزة سيتدهور بشدة، مؤكدا أن “التصعيد العسكري الأخير نشأ من صراع طويل الأمد مع احتلال دام 56 عاما ولا حل سياسيا في الأفق”، على حد تعبيره.

وذكّر غوتيريش الكيان الاسرائيلي المحتل بأن “عملياته العسكرية يجب أن تنفذ باحترام تام للقانون الدولي الإنساني”، مطالبا الأطراف المعنية بالسماح للأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

المصدر: وكالات