اعلام العدو: عملية تسلل من شاطئ زيكيم قرب غزة واشتباكات عنيفة في المكان والطلب من المستوطنين التزام المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 16:40

اعلام العدو: عملية تسلل من شاطئ زيكيم قرب غزة واشتباكات عنيفة في المكان والطلب من المستوطنين التزام المنازل

منذ 55 mins 9 October، 2023
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