الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير: عدد القتلى الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 10:34

الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير: عدد القتلى الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه

منذ 27 mins 9 October، 2023
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