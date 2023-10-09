‫إعلام العدو: مقتل “ايلي غيسنبرغ” أحد كبار الضباط في وحدة  ‫”شطيت 13″ خلال الاشتباكات في غلاف غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 10:32

‫إعلام العدو: مقتل “ايلي غيسنبرغ” أحد كبار الضباط في وحدة  ‫”شطيت 13″ خلال الاشتباكات في غلاف غزة 

منذ 48 mins 9 October، 2023
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