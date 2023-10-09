‫اعلام العدو: قرابة 1000 مقاتل من غزة اجتازوا الحدود ووصلوا  ‫إلى 20 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 10:34

‫اعلام العدو: قرابة 1000 مقاتل من غزة اجتازوا الحدود ووصلوا  ‫إلى 20 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية 

منذ 56 mins 9 October، 2023
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