‫ألوية الناصر صلاح الدين تعلن استشهاد القائد رأفت حرب أبو  ‫هلال في قصف العدو فجرا  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 09:02

‫ألوية الناصر صلاح الدين تعلن استشهاد القائد رأفت حرب أبو  ‫هلال في قصف العدو فجرا 

منذ 13 mins 9 October، 2023
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