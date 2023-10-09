‫وزارة صحة العدو: ارتفاع عدد المصابين إلى 2382 منهم 22 حالة  ‫ميؤوس منها و345 حالة خطيرة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 09:02

‫وزارة صحة العدو: ارتفاع عدد المصابين إلى 2382 منهم 22 حالة  ‫ميؤوس منها و345 حالة خطيرة 

منذ 18 mins 9 October، 2023
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