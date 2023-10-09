‫إعلام العدو يتحدث عن إختراق عشرات المقاومين السياج الفاصل  ‫باتجاه المستوطنات بمحيط قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 09:02

‫إعلام العدو يتحدث عن إختراق عشرات المقاومين السياج الفاصل  ‫باتجاه المستوطنات بمحيط قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية 

منذ 36 mins 9 October، 2023
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