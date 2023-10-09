ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 شهيداً نتيجة قصف الاحتلال الذي استهدف منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 04:28

ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 شهيداً نتيجة قصف الاحتلال الذي استهدف منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة

منذ 33 mins 9 October، 2023
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