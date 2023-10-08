الضفة والقدس في “طوفان الاقصى”: 7 شهداء وعشرات العمليات

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” التي اندلعت أمس، فيما ارتقى 7 شهداء خلال مواجهات واشتباكات نصرة ودعمًا للمقاومة بغزة.

ورصد مركز “معطى” 120 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى”، شملت 34 عملية إطلاق نار ومحاولتي طعن، ومحاولة دهس، وإلقاء عبوات ناسفة، و19 عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق وتحطيم 5 مواقع عسكرية، واندلاع مواجهات في 41 نقطة، وخروج 13 مسيرة نصرة للمقاومة.

وارتقى سبعة شهداء في مناطق متفرقة بالضفة خلال اشتباكات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة، بينهم شهيدان من رام الله، وشهيدان من الخليل، وشهيد من أريحا، وشهيد في نابلس وآخر في قلقيلية.

وأصيب جندي صهيوني في اشتباك مسلح في منطقة الاغوار بأريحا، وأصيب مستوطن بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة “بسغات زئيف” ومحاولة طعن قرب التلة الفرنسية في القدس المحتلة.

وسجل عصر اليوم إطلاق النار باتجاه حاجز سالم العسكري الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة.

وأطلق مقاومون النار على حاجز الجلمة وحاجز دوتان ومستوطنة شاكيد وعلى قوات الاحتلال قرب فتحة مقيبلة وفي بلدة عربونة في جنين.

وجرت محاولة طعن قرب مستوطنة “بيت ارييه” وإطلاق النار مرتين على مستوطنة بيت ايل برام الله.

وفي الخليل، جرت محاولة تنفيذ عملية دهس في مخيم العروب، وأطلق مقاومون النارعلى قوات الاحتلال خلال المواجهات في بيت أمر وباب الزاوية، واستهدفوا مستوطنة “كريات أربع” بالرصاص، وأحرقوا موقعا عسكريا قرب منطقة فرش الهوى في الخليل.

وشهدت نابلس أكثر من عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في سبسطية وحاجز صرة ومجداليم وحاجز بيت فوريك ومستوطنة الون موريه، وقرب قصرى وحاجزي شوماش وحومش، كما تم إحراق نقطة عسكرية في حوارة وتدمير مركبة عسكرية في بيتا.

وأطلق مقاومون النار وفجروا عبوة ناسفة في منطقة الشويكة بطولكرم، واستهدفوا بالرصاص حاجز نتساني عوز ومستوطنة بيت حيفر وبوابة الشويكة في طولكرم، كما أطلق مقاومون النار قوات الاحتلال والمستوطنين قرب بلدة ياسوف في سلفيت.

وفي القدس المحتلة، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس وعلى حاجز قلنديا وحاجز شعفاط، وأحرقوا مركز شرطة للاحتلال في جبل المكبر.

واندلعت مواجهات عنيفة في 41 منطقة متفرقة في مختلف مناطق الضفة والقدس، استجابة لدعوات المواجهة والاشتباك مع الاحتلال دعمًا للمقاومة في غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وشهدت الضفة خروج 13 مسيرة ومظاهرة نصرة للمقاومة ودعمًا لها في معركتها التي تخوضها نصرة للأقصى والمقدسات.

وتتواصل الدعوات لجماهير الشعب بالضفة الغربية للخروج والالتحام مع العدو، في معركة “طوفان الأقصى”، والتي بدأت أمس باستهداف مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية، وتجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، في تصريحات صحفية أمس، المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة “طوفان الأقصى” والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال العاروري، إن معركة طوفان الأقصى هي معركة تتبير العدو الصهيوني، والرد على جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن مجاهدي قطاع غزة بدؤوا عملية واسعة، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى.

وأعلن صباح أمس السبت، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية “طوفان الأقصى”، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام