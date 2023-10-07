بلاغ عسكري رقم (1) لكتاب القسام.. اجتياز لخطوط دفاع العدو واستهداف منظوماته للقيادة والسيطرة

قالت “كتائب الشهيد عز الدين القسام” في بلاغ عسكري رقم 1 أصدرته السبت “في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو”.

وتابع البلاغ تمكن المجاهدون من “تنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”، واكد “لا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة رعيم مقر قيادة فرقة غزة”.

وشدد البلاغ على انه “لجهاد نصر أو استشهاد…”.

المصدر: بريد الموقع