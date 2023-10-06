“الوطني الحر” دان العدوان على الكلية الحربية بحمص: مواجهة الارهاب مسؤوليتنا جميعا

دان “التيار الوطني الحر” في بيان له العدوان الارهابي على الكلية الحربية في حمص بسوريا.

وقال البيان “ليس أقل من جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية موصوفة بجميع المعايير، ندينها وندين الارهاب ومن يحميه ومن يوظفه لتدمير المجتمعات وتفكيك الدول في منطقتنا”.

واضاف البيان “مواجهة الارهاب والمشاريع التفتيتية مسؤوليتنا جميعا، اننا اذ نتضامن مع سوريا في مواجهة الأخطار وأولها التلاعب الديمغرافي بتهجير المدنيين، نتقدم بالعزاء من الشعب السوري”، وتابع “الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام