الشيخ الخطيب دان العمل الاجرامي الارهابي في حمص : سوريا ستظل قلعة حصينة في مواجهة مشاريع تخريبها

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة جريمة استهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص في “عمل اجرامي ارتكبته العصابات الإرهابية في حق عسكريين ومدنيين وأطفال ونساء، يتزامن مع ذكرى حرب تشرين المجيدة ليؤكد تماهي الارهابين التكفيري والصهيوني في المنطلقات الاجرامية والاهداف الاستعمارية لضرب سوريا وزعزعة امنها واستقرارها”، وقال “نؤكد ان سوريا المنتصرة على الإرهاب ستظل قلعة حصينة في مواجهة مشاريع تخريبها والتآمر عليها، ولن تثني هذه الجريمة النكراء وامثالها والحصار الجائر عليها والاعتداءات الصهيونية، من عزيمتها في التصدي للارهاب والدفاع عن شعبها ووحدتها واجتثاث البؤر الارهابية”.

وقدم الشيخ الخطيب تعازيه الحارة الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد وقيادة الجيش وشعب سوريا الشقيق وذوي الشهداء، سائلا المولى ان يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى سوريا بالامن والمنعة والازدهار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام