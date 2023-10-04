رئيس الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الاسلامي أكرم العاجوري: أرادوا لشعبنا التطبيع وأردنا وحدة الساحات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2023 - 19:38

رئيس الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الاسلامي أكرم العاجوري: أرادوا لشعبنا التطبيع وأردنا وحدة الساحات

منذ 32 mins 4 October، 2023
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