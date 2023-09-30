أرمن قره باغ يغادرونها إلى أرمينيا

أعلنت يريفان أن أكثر من 104 آلاف أرمني نزحوا عن قره باغ إلى أرمينيا منذ 24 ايلول/ سبتمبر، بعد العملية العسكرية الأذربيجانية في الإقليم.

وأعلن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية اليوم السبت وصول 100417 شخصا من قره باغ إلى أرمينيا، وعبور 21043 وسيلة نقل جسر هكاري في ممر لاتشين الإنساني الذي تؤمنه قوات حفظ السلام الروسية.

وتم تسجيل 81 ألفا و139 شخصا لدى السلطات الأرمنية التي خصصت مساكن مؤقتة تستوعب 32 ألفا و200 شخص.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن السكان الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان إن قرروا البقاء في الإقليم.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في وقت سابق إنه “لن يبقى أرمني واحد في إقليم قره باغ، حيث سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة”، وهو ما أثار امتعاض السلطات الأذربيجانية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها وقع مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

وتم إصدار إرشادات لأهالي قره باغ بمن فيهم المقيمون خارج الإقليم، بالتعرف على شروط إعادة الاندماج التي أعلنتها أذربيجان اعتبارا من دخول مرسوم حل جمهورية قره باغ حيز التنفيذ.

المصدر: وكالة نوفوستي