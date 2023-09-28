من يتحمل مسؤولية الموت على اوتستراد صيدا صور؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2023 - 21:16

من يتحمل مسؤولية الموت على اوتستراد صيدا صور؟

منذ 1 ساعة 28 September، 2023
حوادث
تقارير مصورة - لبنان

من يتحملُ مسؤوليةَ الموتِ على اوتستراد صيدا صور؟

المصدر: قناة المنار

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