من يتحمل مسؤولية الموت على اوتستراد صيدا صور؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2023 - 21:16
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حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: ستستمر الدولة بدفع رواتب القطاع العام بالدولار للحفاظ على الاستقرار النقدي
منصوري من المجلس الاجتماعي-الاقتصادي: لا يجوز ألا يكون هناك اجابة لسؤال مودع عن وديعته وعلينا العمل جميعا لإيجاد الحلول
منصوري: لم يخرج دولار واحد من مصرف لبنان منذ 1 أب 2023 لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر أي تمويل اطلاقا
قيادة الجيش: تطويع تلامذة ضباط مع تعديل يتيح لحاملي إفادات إنهاء الصف الثانوي الثالث في العام 2019-2020 بتقديم طلباتهم
القوة الفلسطينية المشتركة تواصل يوم الجمعة انتشارها في مخيم عين الحلوة عند مداخل تجمع المدارس تمهيدا لتسليمها للانروا
الضفة الغربية: إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الظهر شمال الخليل
تركيا: السيول تغمر الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول والسلطات تطلب من المواطنين توخي الحذر الشديد حتى صباح الجمعة
الشرطة الهولندية: سقوط قتيلين على الأقل بإطلاق نار في مدينة روتردام جنوبي غربي البلاد واعتقال المنفذ
سقوط عشرات الجرحى في الانفجار الضخم الذي هز أوزبكستان قرب مطار العاصمة طشقند
الحكومة الأرمينية: أكثر من 70000 شخص عبروا الحدود إلى أرمينيا قادمين من ناغورني كراباخ
الزعيم الانفصالي لإقليم ناغورني كراباخ سامفيل شهرمانيان: ناغورني كراباخ ستزول من الوجود بداية العام 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصادق على إعلان الـ30 من أيلول/سبتمبر عيدا رسميا بعودة دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا
الكرملين: زيادة الانفاق الدفاعي ضرورية بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من كييف: أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى إلى حلف شمال الأطلسي
الرئيس الأوكراني: أن تصبح أوكرانيا عضوا قانونيا في الناتو مسألة وقت ونبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: لا نستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين بايدن وبوتين
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال المهرجان المركزي في ذكرى ولادة النبي الأعظم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع) الإثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت
من يتحمل مسؤولية الموت على اوتستراد صيدا صور؟
منذ 1 ساعة
28 September، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
من يتحملُ مسؤوليةَ الموتِ على اوتستراد صيدا صور؟
المصدر:
قناة المنار
حوادث السير
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