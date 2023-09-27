حدث اليوم | اليمن.. مسيرات حاشدة إحياءً للمولد النبوي الشريف ونصرة لرسول الله (ص) والقرآن الكريم

بدأت الحشود الجماهيرية الغفيرة بالتوافد إلى ساحات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالعاصمة صنعاء والمحافظات، وذلك قبل ساعات من بدء فعاليات الاحتفال التي ستنطلق عصر اليوم.







وتقدم رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط الحاضرين في ساحة الاحتفال بالمولد النبوي بالعاصمة صنعاء، فيما بدأت مربعات ساحة السبعين بالإمتلاء بالمحتفين بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين ـ صلوات الله عليه وعلى آله ـ حاملين الأعلام الخضراء والبيضاء ولافتات المناسبة.

وتشهد ساحة احتفال النساء في ملعب الثورة تقاطرا حاشدا للحرائر من مختلف مديريات أمانة العصمة ومحافظة صنعاء.

وفي محافظة صعدة بدأت المواكب المحتفلة بالمولد النبوي بالتقاطر نحو مركز ساحة الرسول الأعظم من مختلف المديريات، مشيرا إلى أن حشود هائلة تتدفق من مختلف مديريات محافظة صعدة باتجاه ساحة الاحتفال بالمولد النبوي.

وفي محافظة الضالع بدأت طلائع الوفود من أبناء مديريتي الحشاء وقعطبة تتقاطر إلى مدينة دمت للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وفي البيضاء تتوافد الآن حشود كبيرة من محافظتي أبين وشبوة إلى ساحة الاحتفال بالمولد النبوي في مديرية رداع، بالتزامن مع تقاطر حشود شعبية كبيرة إلى ساحة الرسول الأعظم في مديرية السوادية للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي.

وفي محافظة عمران تتوافد حشود كبيرة إلى ساحة العروض للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وتشهد مدينة ذمار توافدا شعبيا كبيرا إلى ساحة الجامعة المخصصة للاحتفال بالمولد النبوي.

وتتقاطر في كذلك حشود جماهيرية كبيرة إلى ساحة الاحتفال بالمولد الشريف في مدينة الحزم بالجوف.

وفي مدينة الحديدة تتوافد الحشود الشعبية إلى ساحة الشهيد الصماد للعروض والاحتفالات للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي.

وتتوافد الحشود الشعبية الغفيرة من مختلف مديريات المحويت إلى ساحتي الرجم والقطاع للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وفي محافظة إب تتقاطر الحشود إلى ساحتي الاحتفال بالمولد النبوي في المدينة الرياضية بالمدينة ومدرسة قتيبة بمديرية يريم، وإلى ساحة الرسول الأعظم بمدينة العدين.

كما تتقاطر الحشود من مختلف مديريات مأرب إلى ساحة الاحتفال بالمولد النبوي في مديرية صرواح.

وفي محافظة ريمة تتوافد إلى ساحة الرسول الأعظم بمركز مديرية الجبين.

وتشهد محافظة تعز احتشادا جماهيريا كبيرا في ساحة الرسول الأعظم بمفرق ماوية للاحتفال بالمولد النبوي.

المصدر: موقع المنار