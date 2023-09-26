ظهور قائد أسطول البحر الأسود الروسي في فيديو بعد إعلان كييف مقتله

ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.

ظهر سوكولوف بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

في مقطع فيديو مدّته ثماني دقائق ووزعته الوزارة في وقت لاحق، ظهر سوكولوف على الشاشة عدة مرات دون أن يتكلّم.

في وقت لاحق الثلاثاء، قالت القوات الخاصة الأوكرانية إنها تعمل على “توضيح” تفاصيل الضربة.

وتابعت “بما أن الروس اضطروا بشكل عاجل إلى نشر رد يزعم أن سوكولوف على قيد الحياة، تعمل وحداتنا على توضيح المعلومات”.

المصدر: ا ف ب