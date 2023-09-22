بالفيديو | عرض عسكري كبير للقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس

أقيم استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، بحضور الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي وجمع من كبار قادة القوات المسلحة، بالقرب من مرقد الامام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران.

وفي هذه المراسم، جرى استعراض وحدات المشاة والمحمولة للقوات المسلحة أمام المنصة، ذلك بعد انتهاء كلمة الرئيس السيد ابراهيم رئيسي.

وعرضت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية، صاروخ فتاح الفرط صوتي وصاروخ كروز “باوه” طويل المدى، لأول مرة في العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بطهران.

وتم عرض 4 صواريخ فتاح الفرط صوتية لقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في طهران، ولأول مرة أيضاً، تم عرض صاروخ كروز “باوه” طويل المدى في هذا العرض.

ويعتبر صاروخ فتاح من الصواريخ طويلة المدى، ويصل مداه إلى 1400 كم وسرعته تساوي 13 ماخ (16000 كم/ساعة).

ويستخدم هذا الصاروخ رأسا حربيا مزودا بمحرك كروي يعمل بالوقود الصلب وفوهة متحركة، ويتمتع بالقدرة على المناورة في كافة الاتجاهات والدورانات.

المصدر: موقع المنار